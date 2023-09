Żużlowcy Falubazu Zielona Góra do meczu w Ostrowie szykują się w… Lesznie [WIDEO]

Pierwszy mecz odbędzie się w Ostrowie w sobotę 9 września. Początek rywalizacji o godz. 16.30. Zielonogórzanie w sezonie zasadniczym dwa razy wysoko pokonali „Ostrovię” (55:34 na wyjeździe, a u siebie 54:36), a mimo to bardzo poważnie podchodzą do kolejnej rywalizacji. Bo play off to zupełnie nowe rozdanie. Ekipa Falubazu, w celach treningowych, postanowiła znaleźć warunki torowe zbliżone do tych, jakie mogą zastać w Ostrowie, dlatego skorzystali z gościny Unii Leszno.