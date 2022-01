Żużlowcy Falubazu Zielona Góra ostro pracują przed nowym sezonem. W lutym pojadą nad morze

Zielonogórscy żużlowcy w nadchodzącym sezonie ścigać się będą w pierwszej lidze. Ich ambicją jest szybki powrót do najwyższej klasy rozgrywek, dlatego przygotowania do sezonu idą pełną parą. Część zawodników trenuje indywidualnie, a najmłodsza grupa, wzmocniona kapitanem zespołu Piotrem Protasiewiczem, korzysta ze sprawdzonych w poprzednich latach treningów akrobatycznych pod kierunkiem m.in. Radosława Walczaka, szkoleniowca z UKS As Zielona Góra. Żużlowa młodzież Falubazu ma już za sobą pierwsze zgrupowanie, razem z akrobatami zawodnicy stacjonowali w Ośrodku Głodówka w Bukowinie Tatrzańskiej.

- Obóz był naprawdę wymagający, wiele potu tam wylaliśmy – powiedział Damian Pawliczak, niespełna 24-letni żużlowiec Falubazu. - Teraz będziemy pracować nad innymi elementami. Obóz był nam potrzebny, bo rok temu przez pandemię nie udało się pojechać.