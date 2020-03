Żużlowcy powinni trenować, ale... „na władzę, nie poradzę”

Najgorsze jednak w tym jest to, że dziś nie możemy być pewni, czy i ta data zostanie utrzymana. Jeśli do sierpnia nie uda się rozegrać turnieju Grand Prix, to pewnie nie odbędzie się cały cykl.

Dziś coraz częściej pada pytanie, które miesiąc temu brzmiałby jak niedorzeczność: Czy żużel w ogóle ruszy w tym roku? Działacze – ci krajowi i ci międzynarodowi – są optymistami. W Polsce mówią, że jeśli liga ruszy nawet w czerwcu, to da się ją rozegrać w całości i zakończyć w październiku. A jeśli nie ruszy do tej pory, to ponoć są już gotowe scenariusze na inny schemat rozgrywek tak, żeby uratować cokolwiek. Z kolei ludzie zarządzający światowym żużlem są gotowi na skrojenie Grand Prix o kilka turniejów i jazdę nawet w listopadzie. Zmodyfikować da się wiele, ale najgorsza jest niepewność dotycząca tego, kiedy będzie można zacząć to robić. Przecież nikt nie zna terminu ustąpienia zarazy.