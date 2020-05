Żużlowcy przeszli badania na obecność koronawirusa

Żużlowcy zagraniczni opuścili miejsca izolacji i w swoich klubach przeszli testy na obecność koronawirusa. Wszystkie badania w ośmiu ekstraligowych klubach zostały przeprowadzone jednego dnia. Testom poddanych zostało ponad 500 osób, oprócz żużlowców i ich mechaników, również te osoby, które są brane pod uwagę przy organizacji meczów. Cała operacja kosztuje ok. 200 tys. zł, ten koszt poniesie Ekstraliga Żużlowa.

Znamy nowy terminarz PGE Ekstraligi. Jazda co tydzień

PGE Ekstraliga. Start bez względu na wyniki testów

Wyniki testów znane będą od 48 do 72 godzin po pobraniu wymazów z nosa i gardła. Jeśli u któregoś z żużlowców wynik będzie pozytywny, nie oznacza to, że zarządcy PGE Ekstraligi zmienią plany związane ze startem rozgrywek. Rywalizacja ma ruszyć 12 czerwca. W przypadku choroby zawodników, kluby będą mogły korzystać z żużlowców niższych lig zatrudnionych w charakterze tzw. gości. Prawdopodobnie rozszerzony zostanie również regulamin dotyczący zastępstwa zawodnika. Żużlowcy z pozytywnymi wynikami testów zostaną odizolowani na dwa tygodnie i poddani leczeniu. Ich ewentualny powrót do drużyny będzie mógł nastąpić po tym, jak kolejne dwa testy dadzą wyniki negatywne.