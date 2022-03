10 kobiet na Dzień Kobiet z Zielonej Góry. Te panie wyróżniła wielka siła do działania. Zobacz zdjęcia Eliza Gniewek-Juszczak

Wybraliśmy dziesięć niezwykłych kobiet na Dzień Kobiet z Zielonej Góry. Aby zawęzić do dziesiątki, trzeba było dokonywać trudnych wyborów. Nazwiska umieściliśmy według alfabetu. Kliknij w zdjęcie i przejdź do galerii >>>>> Arch. prywatne/GL Zobacz galerię (11 zdjęć)

Oto dziesięć kobiet z Zielonej Góry, które wyróżnia wielka siła, pasja i chęć do działania. Wybór był subiektywny. Takich pań mamy w Zielonej Górze jeszcze więcej. Dzień Kobiet to okazja podziękować każdej z osobna za to, co robi na co dzień.