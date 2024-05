Szef z klasą - wspomnienia pracowników "GL" o Mirosławie Rataju, redaktorze naczelnym GL i prezesie Wydawnictwa Lubpress

DANUTA KULESZYŃSKA: - Śmierć Mirka to dla mnie szok. Wiele mu zawdzięczam. To on, gdy był jeszcze szefem ZSMP, zasugerował ówczesnemu naczelnemu „Gazety Lubuskiej”, Zdzisławowi Olasowi, by mnie zatrudnił w Gazecie. Potem sam został moim szefem i jako naczelny, i później prezes wydawnictwa Lubpress. pomógł mi w załatwieniu mieszkania, współczuł i podał mi rękę, gdy w moim życiu prywatnym przechodziłam gehennę. Wsparł mój pomysł wyjazdu na pół roku do Nowego Jorku, skąd pisałam reportaże dla Gazety. Jako szef wydawnictwa pomógł mi załatwić formalności, bym mogła z żołnierzami wyjechać do Iraku. Po 15 latach mojej nieobecności w Zielonej Górze przyjął mnie z powrotem do pracy w „GL”. Myślę, że gdyby nie jego życzliwość, wrażliwość i mądrość, być może nie mogłabym zrealizować wielu swoich zawodowych planów i marzeń. Mirek zawsze miał czas dla każdego. Rozważny, spokojny, opanowany… Służył radą, podawał rękę, wspierał. A jak trzeba było, też bronił. Przepracowałam w różnych mediach prawie 40 lat, ale to Mirek był najlepszym szefem wydawnictwa i obok Zdzisława Olasa najlepszym naczelnym Gazety.

GRAŻYNA ZWOLIŃSKA: - Dziś mogę powiedzieć, że miałam szczęście do redaktorów naczelnych. Ci we wrocławskich dziennikach, w których pracowałam, byli nie tylko odpowiednimi osobami na tych stanowiskach, ale przy okazji też porządnymi ludźmi. Kiedy w 1994 roku przeprowadziłam się do Zielonej Góry, nie wiedziałam, co mnie czeka w nowym miejscu pracy, czyli w „Gazecie Lubuskiej”. Szybko przekonałam się, że oprócz życzliwego dziennikarskiego grona, jest w tej gazecie też świetny naczelny. Człowiek taktowny, spokojny, rzeczowy, znający się na dziennikarskiej robocie. No i bardzo pomocny. Ale o tym ostatnim przekonałam się osobiście dopiero parę lat później. Kiedy znalazłam się z dnia na dzień w bardzo trudnej sytuacji, także materialnej, kolega z pracy powiedział mi: - Idź do Rataja. Poszłam. Wysłuchał, zrozumiał, pomógł. Bardzo. Nigdy mu tego nie zapomniałam. Odszedł na wcześnie. 73 lata to dziś nie pora na umieranie…

ANDRZEJ FLÜGEL: - Mirosław Rataj był przez wiele lat moim szefem. W 1990 roku postawił na mnie - człowieka do tej pory niezwiązanego z dziennikarstwem i już stosunkowo niemłodego (miałem wówczas 36 lat). To stawianie na mnie odczuwałem przez cały czas, bo po roku zostałem kierownikiem działu sportowego i byłem nim prawie 30 lat do emerytury. To dzięki Ratajowi zobaczyłem wiele stadionów europejskich i moglem nadawać relacje do „GL” z Paryża, Sztokholmu, Londynu czy Wiednia. Czemu? Po prostu kiedy w 1992 roku przyszedłem do niego z pomysłem, że chcemy jechać na mecz reprezentacji Polski z Holandią do Rotterdamu, nie wyśmiał mnie i nie zalecił, bym jako dziennikarz gazety lokalnej ograniczył się do meczów w naszym regionie, ale zaakceptował ten pomysł. I przez kolejne lata ku zazdrości kolegów z innych redakcji odwiedziliśmy wiele stadionów w Europie. Kiedy przed igrzyskami w Atenach przyszedłem do niego z pomysłem, że chciałbym jechać na igrzyska olimpijskie. Powiedział: OK, niech pan jedzie! I pojechałem! A cztery lata później też za jego aprobatą przeżyłem największą przygodę swego dziennikarskiego życia, czyli wyjazd na Igrzyska do Pekinu. Był bardzo dobrym szefem, zawsze bronił dziennikarzy. Wielu prezesów klubów, których czasem krytykowaliśmy czy sponsorów narzekających na zbyt małe uwypuklenie ich zasług, przychodziło do niego ze skargami. Zawsze wysłuchał drugiej strony i brał pod uwagę nasze zdanie. Nie podnosił głosu, dyskutował, wolał siłę argumentów. W ostatnich latach, kiedy już odszedł z „GL” odwiedzaliśmy się, rozmawialiśmy też telefonicznie. Był przerażony tym, co "dobra zmiana" wyrabiała w naszej gazecie, ale wierzył, że „GL” znów może być obiektywnym medium.

CZESŁAW WACHNIK: - U Rataja jako szefa „Lubuskiej” najbardziej ceniłem to, że szanował on niezależność dziennikarzy i w razie potrzeby ich bronił. Sam pamiętam zdarzenia, jak byłem przed laty na wielkiej uroczystości lecia GS, czyli Gminnych Spółdzielni. Przyjechali wszyscy prezesi wszystkich lokalnych GS-ów i zrobiło się prawdziwe Bizancjum. Kosze kwiatów, pudła z prezentami dla prezesa itp. Obśmiałem to i następnego dnia w redakcji „GL” zjawiło się kilkunastu prezesów z żądaniem sprostowania i ukarania dziennikarza. Redaktor Rataj zapytał tylko: ,,Czy to, co napisałeś, jest prawdą?". Odpowiedziałem, że tak. I sprawy nie było. Dlatego chyba wszyscy go szanowali.

ZBIGNIEW BOREK: - Redaktor Rataj przyjmował mnie do pracy w "Gazecie Lubuskiej", chciało mu się zadzwonić, gdy zacząłem pisać do "Polityki", i powiedzieć, że od lat jest jej wiernym czytelnikiem. Przepraszam, że zaczynam tak osobiście i bezpośrednio, ale też taki starał się być Mirosław Rataj, choć dzieliło nas kilka pięter redakcyjnej hierarchii (a także zapewne dlatego). Co tu dużo gadać. On był redaktorem naczelnym i prezesem wydawnictwa, ja za tych czasów szeregowcem. Tym lepiej pamiętam, że polecił kiedyś ówczesnemu szefowi gorzowskiej redakcji (po latach ja nim byłem) Stefanowi Cieśli przywieźć mnie do Zielonej Góry na kolegium redakcyjne. Strasznie się zestrachałem: siedzieli funkcyjni i ja pośród nich. Na koniec kolegium redaktor Rataj kazał mi wstać i powiedział mniej więcej tak: A to jest pan Zbyszek Borek, nie może być tak, że pan Zbyszek kilka lat już u nas pracuje, fajnie się zapowiada, a wy go nawet osobiście nie znacie. I druga scena: wyjazd integracyjny, nie pamiętam już gdzie. Stoję ze Zdzichem Haczkiem i Leszkiem Kalinowskim, popijamy herbatę (wiadomo!), my wciąż dziennikarskie szczawie, a Rataj był Ratajem (znaczy się naczelnym i prezesem). Podchodzi do nas ze swoją herbatą, zagaduje o przyszłość Gazety, opowiada, jak by ją widział (pamiętam, że z oddziałami w każdym powiecie). Robi to tak, że nie mamy wrażenia dyktowanego menedżerską socjotechniką "klepania po plecach", czujemy się docenieni. To dlatego po latach, gdy zadzwoni i powie, że zmieniłem jego czytelnicze przyzwyczajenia, bo teraz "Politykę" zaczyna czytać od moich tekstów - dlatego będzie mi piekielnie miło. "Lubuską" przeprowadził z komuny do demokracji, ale ja będę go wspominał przede wszystkim jako życzliwego Szefa i Człowieka.