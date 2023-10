Akcja charytatywna uczennicy LO w Sulechowie. Wsparcie dzieci z centrum leczenia w Zaborze

Plastikowe nakrętki na... operację! Nie wyrzucajmy ich do śmietnika. One mogą pomóc

Dziesięć punktów zbiórki akcji "Jestem tu dla Ciebie"

Wspólnie możemy zdziałać wiele dobrego

Olga Rachwalik, choć jeszcze jest uczennicą, stanęła na wysokości zadania, pełna determinacji i zaangażowania. Jej inicjatywa porwała serca wielu młodych ludzi, którzy nie tylko przekazali maskotki i słodycze, ale także uczestniczyli w procesie organizacyjnym akcji. To wzór do naśladowania, pokazujący, że nawet młody wiek nie jest przeszkodą w podejmowaniu społecznych działań na rzecz innych.

- Dzięki zaangażowaniu Olgi oraz wsparciu społeczności udało się zebrać imponującą liczbę pluszaków i słodyczy, a nawet książek. To dowód na to, że wspólnie możemy zdziałać wiele dobrego dla innych, zwłaszcza tych, którzy potrzebują naszej pomocy i wsparcia. Młodzi ludzie tacy jak Olga pokazują, że warto angażować się w sprawy społeczne i być tu dla innych – powiedział burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys