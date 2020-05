Apteki w Zielonej Górze. Lista aptek w mieście, z adresami oraz godzinami otwarcia. Sprawdź, gdzie kupisz leki najbliżej swojego domu

To, czego nie brakuje w Zielonej Górze, to z pewnością apteki. W mieście mamy ich aż 60! By oszczędzić Wam przeszukiwania Internetu w poszukiwaniu tej najbliższej Waszego domu, zebraliśmy je wszystkie w jednym artykule, razem z dniami i godzinami otwarcia.

Apteki w samym centrum Zielonej Góry Apteka Stylowa 2 ul. Stary Rynek 21

tel. 730 121 882, 68 320 79 95

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-19.00, w sobotę od 7.30-14.30 Apteka Dr Max ul. Stary Rynek 20

tel. 68 329 93 53

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 8.00-14.00 ZIKO Apteka ul. Stary Rynek 18

tel. 12 448 16 89

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 8.00-14.00 ZIKO Apteka ul. Żeromskiego 23

tel. 12 448 16 90

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 8.00-14.00 DOZ Apteka Dbam o Zdrowie ul. Kupiecka 25

tel. 800 110 110

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 8.00-16.00, w niedzielę od 10.00-16.00 Apteka Dr Max ul. Bohaterów Westerplatte 4-6

tel. 68 329 79 90

otwarta od poniedziałku do niedzieli od 8.00-21.00 Czytaj także Szpital w Zielonej Górze powoli wznawia przyjęcia planowe pacjentów Apteka 37,5 ul. Bohaterów Westerplatte 9

tel. 68 326 32 85

otwarta od poniedziałku do niedzieli od 8.00-23.59 Apteka Stylowa ul. Bohaterów Westerplatte 24

tel. 505 125 663

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-19.00, w sobotę od 8.30-14.30 DOZ Apteka Dbam o Zdrowie ul. Chopina 21

tel. 800 110 110

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00 Apteka Franciszkańska ul. Jedności 58

tel. 68 324 35 30

otwarta w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 8.00-18.00, w środy i niedziele całą dobę, w soboty od 9.00-13.00 DOZ Apteka Dbam o Zdrowie ul. Dworcowa 18

tel. 800 110 110

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-18.00, w sobotę od 8.00-15.00 Apteka Panax na Dworcu ul. Dworcowa 32B

otwarta od poniedziałku do piątku od 9.00-19.00 Euro Apteka ul. Wrocławska 17, CH Focus Mall

tel. 502 652 449

otwarta od poniedziałku do niedzieli od 8.00-18.00 Apteki poza ścisłym centrum Zielonej Góry Apteka 37,5 ul. Zbyszka Godlewskiego 1a/52

tel. 68 320 77 17

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 9.00-14.00 DOZ Apteka Dbam o Zdrowie ul. Fabryczna 15a, w markecie Biedronka

tel. 68 341 69 45

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 8.00-16.00 Apteka Dr Zdrowie ul. Dąbrówki 5

tel. 68 324 24 42

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-21.00, w sobotę od 9.00-21.00, w niedzielę od 10.00-20.00 Apteka 37,5 ul. Piaskowa 3a

tel. 68 320 06 82

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 8.00-14.00 KORONAWIRUS W LUBUSKIEM. SYTUACJA W REGIONIE. BIEŻĄCE INFORMACJE RAPORT Apteka 99 ul. Staszica 9 AB

tel. 68 451 28 00

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 9.00-17.00 Apteka Dr Max ul. Morelowa 34

tel. 68 451 28 00

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-19.00, w sobotę od 8.00-14.00 Apteka Salus ul. Podgórna 43 a

tel. 68 324 76 53

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-19.00, w sobotę od 8.00-14.00 Apteka Gemini ul. Podgórna 43 D

tel. 68 320 54 50

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 9.00-18.00 Apteka Jaskółcza ul. Kukułcza 10/1

tel. 68 453 56 80

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-19.00, w sobotę od 9.00-14.00 Apteka MSWiA ul. Wazów 42

tel. 68 452 77 85

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-18.00 Apteka Morelowa ul. Morelowa 40

tel. 68 453 90 80

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 8.00-17.00 Apteka Panax ul. Sulechowska 1

tel. 68 457 53 36

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę i niedzielę od 10.00-17.00 Apteka Na Ptasiej ul. Ptasia 2 B

tel. 68 326 55 14

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-19.00, w sobotę od 9.00-14.00 DOZ Apteka Dbam o Zdrowie ul. Kożuchowska 8, przy markecie Biedronka

tel. 733 883 395

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 8.00-16.00, w niedzielę od 9.00-16.00 Apteka Melisa ul. Kożuchowska 24

tel. 68 320 49 66

otwarta od poniedziałku do piątku od 9.00-18.00, w sobotę od 9.00-13.00 Apteka Dr Max ul. Okulickiego 37

tel. 68 458 63 63

otwarta od poniedziałku do piątku od 9.00-17.00 Apteka Stylowa 4 ul. Wyszyńskiego 3

tel. 577 130 303

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-19.00, w sobotę od 8.30-14.30 Apteka Aldemed ul. Towarowa 20

tel. 68 353 06 41

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-19.00 DOZ Apteka Dbam o Zdrowie ul. Anieli Krzywoń 4 A

tel. 800 110 110

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-19.00, w sobotę od 8.00-15.00 Apteka Peritus ul. Energetyków 2 A, w pasażu Tesco

tel. 68 477 33 31

otwarta od poniedziałku do soboty od 8.00-22.00 Apteka Gemini ul. Wyszyńskiego 29, lok. 1

tel. 68 359 89 39

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 9.00-20.00 Apteka Lawendowa ul. Anieli Krzywoń 6

tel. 68 380 10 40

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 8.00-15.00 Apteka Eskulap ul. Anieli Krzywoń 2 A

tel. 68 323 50 05

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-19.00, w sobotę od 9.00-15.00 Apteka Dr Max ul. Wyszyńskiego 99

tel. 68 477 78 77

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-18.00 Apteka Prima sp. z o.o. ul. Kraljevska 7 F

tel. 68 326 92 06

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-19.00, w sobotę od 9.00-14.00 Apteka Stylowa 3 ul. Słowacka 27/12-13

tel. 730 130 077

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-19.00, w sobotę od 8.30-14.30 Apteka Hygea ul. Wyszyńskiego 32 D/10

tel. 68 323 63 76

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 8.00-17.00 Apteka Zaciszna ul. Zacisze 16

tel. 68 453 59 05

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 8.00-16.00 Apteka Z Misiem ul. Budziszyńska 10

tel. 600 447 898

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-18.00, w sobotę od 8.00-14.00 Apteka Akademicka ul. Niecała 2 G

tel. 68 320 05 42

otwarta od poniedziałku do piątku od 7.30-20.30, w sobotę od 8.00-15.00 Apteka Galafarm ul. Anny Jagiellonki 25

tel. 68 451 90 14

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-18.30, w sobotę od 9.00-13.30 Apteka Alba ul. Rzeźniczaka 3 A

tel. 68 455 30 07

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 9.00-16.00 Apteka Zdrojowa ul. Zdrojowa 2

tel. 68 453 91 42

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 8.00-15.00 Apteka Moderna ul. Batorego 126 A

tel. 68 322 71 70

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-19.00, w sobotę od 9.00-14.00 Apteka Zacisze ul. Agrestowa 87

tel. 68 451 28 19

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 9.00-14.00 Apteka Zielona ul. Konstruktorów 36/3

tel. 68 453 59 03

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-19.00, w sobotę od 9.00-15.00 Apteka w C.H. Auchan ul. Batorego 128

tel. 68 453 59 04

otwarta od poniedziałku do soboty od 9.00-21.00, w niedzielę od 9.00-20.00 DOZ Apteka Dbam o Zdrowie os. Pomorskie 5 A

tel. 800 110 110

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 8.00-15.00 Apteka Truskawkowa ul. Truskawkowa 1 B

tel. 68 320 79 95

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 8.00-15.00 Apteka Remedium ul. Makowa 14

tel. 68 329 96 13

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 8.00-14.00 Apteka Śląska os. Pomorskie 7 I

tel. 602 106 448

otwarta od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00, w sobotę od 9.00-15.00 Apteka Pharmaland Szosa Kisielińska 22

tel. 68 385 19 19

otwarta od poniedziałku do soboty od 8.00-20.00, w niedzielę od 10.00-18.00 Apteki i punkty apteczne w nowych dzielnicach Zielonej Góry Punkt Apteczny Medis Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 30

tel. 68 329 07 09 Apteka Halina Blicharczyk Racula – Drzonkowska 10

tel. 68 327 54 34

otwarta od poniedziałku do soboty od 10.00-18.00, w sobotę od 10.00-14.00 Punkt Apteczny Zawada – Zielonogórska 19

tel. 68 321 12 96

otwarty od poniedziałku do piątku od 9.00-18.00 Punkt Apteczny Pastylka Ochla- Kożuchowska 1

tel. 68 321 11 32

otwarty w poniedziałek od 9.00-17.00, wtorek od 7.00-17.00, od środy do piątku od 9.00-17.00, w sobotę od 9.00-14.00 Punkt Apteczny Farma Zdrowia Drzonków – Cisowa 1A

tel. 68 321 41 72

otwarty od poniedziałku do piątku od 9.00-17.00 KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT MINUTA PO MINUCIE Czytaj także Epidemia: Raport minuta po minucie. 235 nowych przypadków Skontaktuj się z dziennikarzami "Gazety Lubuskiej" KONTAKT Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa Wideo