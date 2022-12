Arka Gdynia postraszyła, ale to Enea Zastal BC Zielona Góra zgarnął dwa punkty

Suzuki Arka Gdynia – Enea Zastal BC Zielona Góra 78:90

- Podróże trochę nas męczą, ale tak wygląda koszykówka. Nie ma co narzekać na terminarz, tylko skupić się na regeneracji i grać – mówił przed meczem kapitan zespołu zielonogórskiego Przemysław Żołnierewicz pytany o to, czy on i jego koledzy odczuwają trudy sezonu. Zastal w ostatnich dwóch tygodniach rozegrał aż pięć meczów zarówno w Energa Basket Lidze, jak i Lidze Północnoeuropejskiej. Zielonogórzanie pokazali jednak, że chcą się liczyć w walce o wysokie pozycje w polskiej lidze i wywieźli cenne zwycięstwo z Trójmiasta.