„Boimy się agresywnego bezdomnego” - skargi mieszkańców bloku przy ul. Kraljevskiej.

Mieszkańcy jednego z bloków przy ul. Kraljevskiej w Zielonej Górze od pewnego czasu mają problem z agresywnym mężczyzną, który z klatki schodowej zrobił sobie, jak twierdzą, nocleg i toaletę. Sytuacja eskalowała aż w końcu doszło do awantury i teraz część osób boi się obcego… Zielonogórska policja podjęła już interwencję w tej sprawie.

Obawy mieszkańców ul. Kraljevskiej

Jak tłumaczą nam mieszkańcy, którzy skontaktowali się z redakcją „GL” obcy mężczyzna, który regularnie pojawia się na ich klatce schodowej ma palić papierosy, spożywać alkohol a później zasypiać na schodach w stanie upojenia, czym oprócz zakłócania porządku stwarza zagrożenie pożarowe. Co gorsze, intruz ma również sikać do doniczek z kwiatami, zsypu śmieci a przy próbach blokowania wejścia wyłamywać zamek w drzwiach przy domofonie. To jednak nie wszystko.

- Co najmniej dwóm sąsiadkom się odgrażał, a jednej nawet kopał w drzwi. Awanturował się i do tego jeszcze opluł jej wejście – twierdzi pan Krystian, mieszkaniec. Część osób jest zdania, że mężczyzna może być bezdomny. - Ostatnio spał w łączniku na 11 piętrze, w przejściu pożarowym między blokami. W naszym budynku mieszkają dwie wdowy, które boją się teraz wychodzić z domu po zmroku na spacer z psem. Pisaliśmy w tej sprawie do administracji, zgłaszaliśmy kłopoty dozorczyni, ale też policji. Od dawna zmagamy się z tym problemem i na razie nie udało się go rozwiązać. Ten mężczyzna nawet, jak znika na pewien czas, być może do ośrodka dla bezdomnych, to potem znowu wraca. Czujemy się bezsilni. A przecież n nas w bloku mieszkają też dzieci – martwi się nasz rozmówca.

Policja podjęła interwencję