Była awantura, a ucierpiał pieszy. Policja szuka sprawcy potrącenia w Zielonej Górze! (sndr)

KMP w Zielonej Górze poszukuje świadków awantury. Lubuska Policja

Pod koniec marca doszło do awantury pomiędzy kilkoma osobami. Gdy jeden z jej uczestników wsiadł do auta, odjeżdżając, potrącił pieszego. Teraz poszukują go policjanci i proszą o pomoc w ujęciu sprawcy zdarzenia.