Brawa dla pokonanych! Stelmet był o centymetry od wygranej!

Lokomotiv to zespół mający ambicje przynajmniej ,,na pudle” ligi VTb mający w swoich szeregach dwóch zawodników z przeszłością w NBA Amerykanina Sama Dekkera i Litwina Mindaugasa Kuzminskasa. W Krasnodarze przegraliśmy różnicą 22 punktów. Przed sobotnim meczem niepewny był występ Amerykanina Drew Gordona który doznał urazu w meczu z Astaną. Gordon na szczęście zagrał. Faworytem byli Rosjanie. Jednak zielonogórzanie ostro się postawili. Przy odrobinie szczęścia mogliśmy wygrać. Szkoda, że się nie udało.

Stąd mecz był na styk. Do 25 minuty Stelmet potrafił uciec na zaledwie pięć punktów, rywale na cztery. Jednak goście to klasowa ekipa. We wspomnianej 25 minucie przegrywaliśmy tylko 50:51, ale kilka zepsutych akcji, nietrafionych rzutów, a z drugiej strony szalone trafienia Kuzminskasa sprawiły, że w 28 min rywal wygrywał 64:52. Wydawało się, że jest już po meczu.