Lechia Zielona Góra i Warta Gorzów podzieliły się punktami. Dwie czerwone kartki w derbach

– Z przebiegu tego spotkania myślę, że my powinniśmy się cieszyć. Jeszcze te okoliczności, gdzie graliśmy w dziewiątkę tak naprawdę, to na pewno musimy się cieszyć z tego remisu – powiedział po meczu trener Lechii, Andrzej Sawicki. – Warta ustawiła się dziewięcioma zawodnikami w niskiej obronie i to jest niezwykle trudne, żeby sforsować taką formację obronną i przez to nie wykreowaliśmy za dużo sytuacji.