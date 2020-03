Były mistrz świata na żużlu zakażony koronawirusem!

Były mistrz świata pojechał do Wielkiej Brytanii na treningi, gdy jazda na żużlu była dozwolona jeszcze jedynie tam. Nie krył z tego faktu zadowolenia. Na Instagramie opublikował filmy, na których pokazał swój samochód gotowy do wyjazdu do Anglii, a następnie motocykle szykowane do treningów. Zawodnik w pośpiechu wysłał swój sprzęt na Wyspy po tym, jak duńskie władze zaczęły wprowadzać szereg ograniczeń związanych z koronawirusem. Nicki Pedersen napisał wtedy: „Podjąłem bardzo szybką decyzję, spakowałem furgonetkę i wysłałem swoich ludzi z całym nowym sprzętem na nadchodzący sezon w Anglii. A później jeszcze dodał: „Moja załoga miała dobry dzień w naszym nowym brytyjskim warsztacie. Mam nadzieję, że będę mógł polecieć do Anglii”.