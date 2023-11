Carina Gubin za miesiąc rozegra najważniejszy mecz w historii. Czy spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski uda się zorganizować w Gubinie?

- Będziemy się starali - mówi burmistrz Gubina, Bartłomiej Bartczak. - Jeśli nasze możliwości finansowe na to pozwolą, to chcielibyśmy, aby taki mecz rozegrany został w naszym mieście. Musielibyśmy spełnić odpowiednie wymogi i zobaczymy czy to będzie możliwe.