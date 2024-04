Centrum Rodziny z Hospicjum Perinatalnym w Zielonej Górze z dotacją. Otwarcie już jesienią

Kolejna transza wsparcia dla Centrum Rodziny

Centrum Rodziny - ważna placówka w regionie

Neurologopeda i instruktorka masażu, Dorota Dranczewska, podkreśla, że takie miejsce jest potrzebne rodzicom, ale i specjalistom, by w odpowiednich warunkach mogli wspierać nie tylko młodych rodziców czy ich dzieci.

- Mieszkam tu niedaleko i obserwowałem te wszystkie prace. Bardzo sprawnie przebiegały – mówi pan Krzysztof i dodaje, że Centrum Rodziny to bardzo potrzebne miejsce: - Sam jestem młodym rodzicem i wiem, jak to jest, gdy brakuje tego wsparcia. Nie mamy na miejscu rodziny, informacje w internecie są często sprzeczne i niepełne. Poza tym co taka bezpośrednia porada, wizyta, pogadanie z innymi rodzicami. To nieoceniona wartość. Nie mówiąc o pani Asi, chyba wszyscy ją w mieście znają i wiedzą, że to kobieta – anioł.