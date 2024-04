Kiedyś same chorowały, dziś pomagają tym, które walczą z nowotworem. Na zielonogórski Oddział Onkologii trafiły kolorowe torby na dreny

Pojawiła się potrzeba

Nie trzeba było długo czekać

Wystarczyła jedna informacja na facebookowym forum, aby zmobilizować wolontariuszki do natychmiastowej pomocy. Przestrzeń udostępniła zaprzyjaźniona Pracownia Krawiecka Mini Bambini, która już wcześniej współpracowała z Fundacją. - Do akcji przyłączyły się kobiety, które chorowały, albo teraz chorują. Szyły także dzieci i młodzież, które regularnie biorą udział w warsztatach krawieckich — tłumaczy pani Marta. -Zrzuciłyśmy się na materiał i zabrałyśmy się do pracy — dodaje. Tak, w zaledwie kilka godzin powstało 156 toreb na dreny, które trafiły do zielonogórskiego szpitala. - Mamy mocną ekipę. Wystarczy rzucić hasło i od razu zgłasza się mnóstwo rąk do pomocy.