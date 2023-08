Cudów na żużlu nie ma. Enea Falubaz Zielona Góra dopełni formalności na własnym torze

O żużlu bardzo często mówi się, że jest to dyscyplina sportu, w której wszystko jest możliwe, a na torze nie rzadko może dojść do niespodziewanych rozstrzygnięć. Ale wielu sportowych cudów w speedway’u nie ma, a za taki należałoby uznać wyeliminowanie Falubazu Zielona Góra z fazy play off na poziomie ćwierćfinału.

W sobotę 26 sierpnia w Zielonej Górze do cudu nie dojdzie, ani do niespodziewanego rozstrzygnięcia, ponieważ żużlowcy Falubazu już w pierwszym meczu z Wybrzeżem w Gdańsku zapewnili sobie awans do kolejnej rundy play off. Zielonogórzanie bezlitośnie zlali rywala na jego torze (60:30), a że są bardzo mocną ekipą, dlatego w rewanżu gdańszczanie krzywdy im nie zrobią. Falubaz znów będzie zdecydowanym faworytem, dlatego każde inne rozstrzygnięcie, jak pewna wygrana gospodarzy, będzie trzeba uznać za niespodziankę. Tym bardziej, że gdańszczanie będą musieli sobie radzić bez kontuzjowanego lidera Duńczyka Nicolaia Klindta.

W tej sytuacji pewnym zwycięstwa kibicom Falubazu należy życzyć, by goście jak najczęściej próbowali postawić zacięty opór miejscowym, po tom, by fani z rywalizacji na torze mogli czerpać jak najwięcej emocji. Start do pierwszego wyścigu o godz. 16.30.