Czytelniczka po wyjściu z marketu skontaktowała się z redakcją: "Pewnie nie tylko ja dałam się nabrać". Co się stało?

Magdalena Koralewska, rzecznik klienta w sieci Biedronka podkreśla, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami możliwość zwrotu produktów w sklepach stacjonarnych jest dobrą wolą sprzedawcy, prawo do tego nie obliguje.

– Sieć Biedronka zawsze na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo i interes naszych klientów, dlatego też zapewniamy możliwości dokonywania zwrotów zakupionych wcześniej wybranych kategorii towarów – wyjaśnia rzecznik klienta. – Za zwrócony towar klient otrzyma voucher płatniczy na kwotę stanowiącą jego równowartość, po uwzględnieniu ewentualnych rabatów i obniżek, jeśli miały one miejsce. Natomiast produkty należące do kategorii mrożonek, dań gotowych do spożycia, produkty chłodnicze, mięsa i ryby, owoce i warzywa, pieczywo, artykuły spożywcze dla dzieci i środki farmaceutyczne nie podlegają zwrotom.