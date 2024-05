Dentobus wyruszył w majową trasę po województwie lubuskim. Odwiedził już Rybaki i Małomice. Gdzie kolejne postoje?

Profilaktyka kluczem do pięknego uśmiechu

Dentobus w Lubuskiem – gdzie się zatrzyma w maju?

Jak mówiła Joanna Branicka, rzecznik prasowy NFZ w Zielonej Górze, trasy są tak ustalane, aby miejscowości co jakiś czas się powtarzały. Daje to możliwość stałej kontroli stomatologa albo kontynuacji wymaganego leczenia. Jeśli dentobus nie ma zaplanowanego postoju w Twojej okolicy, zgłoś się do szkoły lub przedszkola Twojego dziecka i poproś o zamówienie dentobusu u świadczeniodawcy. Kontakt do niego znajdziesz na stronie oddziału NFZ w Twoim województwie.