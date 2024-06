Derby dla Gorzowa. Stal lepsza od Falubazu w historycznym meczu

Zwycięstwem Enei Stali Gorzów nad Falubazem Zielona Góra zakończyły się pierwsze w historii derby lubuskie w U24 Ekstralidze. Gorzowianie znokautowali w biegach nominowanych rywali zza między i wygrali w Zielonej Górze 47:43.

FALUBAZ ZIELONA GÓRA – ENEA STAL GORZÓW 43:47 Falubaz Zielona Góra: Jonas Knudsen 7+2 (1*,2*,1,3,w), Oskar Hurysz 12 (3,3,3,3,0), Krzysztof Sadurski 11 (2,2,3,2,2), Rune Thorst 2+1 (1,1*,0,0), Matous Kameník 4 (0,1,2,1,-), Kacper Rychliński 2+1 (1,0,1*), Eryk Farański 5+1 (3,0,1*,1).

Enea Stal Gorzów: Adam Bednař 9+2 (3,2*,0,1*,3), Jakub Stojanowski 12 (3,3,2,3,1), Michael West 0 (0,0,0,0,-), Villads Nagel 6+1 (1*,t,3,2), Mathias Pollestad 10+1 (2*,1,2,2,3), Oskar Paluch 10+2 (2,2,3,1*,2*), Oskar Chatłas 0 (0,0,0). To były pierwsze takie derby w historii lubuskiego żużla. W tym sezonie Falubaz Zielona Góra debiutuje bowiem w U24 Ekstralidze, w której Stal Gorzów jeździ już trzeci sezon, a w zeszłym roku wygrała nawet całą ligę. We wtorek 4 czerwca w tych rozgrywkach obie drużyny spotkały się więc po raz pierwszy.

Curzytek na trybunach

Zielonogórzanie przystąpili do spotkania osłabieni brakiem Michała Curzytka. To najlepszy zawodnik w całej U24 Ekstralidze, ma w niej średnią 2,750 pkt./bieg. W ostatnią niedzielę doznał jednak kontuzji prawej nogi i czeka go dłuższa przerwa w startach. Na derbach go jednak nie zabrakło. Dopingował kolegów z trybun znajdujących się tuż przy zielonogórskim parkingu.

Brak Curzytka widoczny był zwłaszcza w pierwszej części spotkania. Po sześciu biegach gorzowianie uciekli bowiem na dystans sześciu punktów i prowadzili z zielonogórzanami 21:15.

Młodzi zawodnicy Falubazu wzięli się jednak za odrabianie strat. Już w biegu siódmym wykorzystali to, że pod taśmą ruszył się Mathias Pollestad, który po przegranym starcie nie zdołał choćby przedzielić pary Jonas Knudsen – Oskar Hurysz. Dwa biegi później ta sama zielonogórska para wygrała 4:2 z silnym duetem Adam Bednař – Jakub Stojanowski. Po tym wyścigu w programach zawodów liczniejsi niż zwykle na U24 Ekstralidze kibice mogli zapisać remis.

Co za taktyka Stali!

Losy spotkania rozstrzygnęły się w trzech ostatnich wyścigach. Najpierw w biegu XIII sztab szkoleniowy Stali nieco zaskoczył wszystkich zgromadzonych przy „W69”. Choć wydawało się, że dojdzie w nim do zmiany i Michaela Westa, który wcześniej nie zdobył żadnego punktu, zastąpi Oskar Paluch, to w biegu pojechał Australijczyk. Stal przegrała 2:4 i Falubaz wyszedł na prowadzenie 40:38.

„Młody Bolo” , mający prawo już tylko do jednego startu, pojechał za to w biegu XIV. Po upadku Jonasa Knudsena w powtórce Paluch wygrał wspólnie z Bednařem 5:1 i przed ostatnim wyścigiem to zielonogórzanie byli pod ścianą.

W gonitwie XV pod taśmą stanął niepokonany wcześniej Hurysz i Krzysztof Sadurski po stronie Falubazu oraz Stojanowski i Pollestad po stronie Stali. Moment startowy należał do gorzowian i to Stal mogła cieszyć się ze zwycięstwa w spotkaniu. Do rewanżu obu drużyn ma dojść w Gorzowie 30 lipca.

Zwycięstwo gorzowskiej drużyny U24 dało triumf w kolejnych lubuskich derbach w tym roku. 5 maja w meczu czwartej kolejki PGE Ekstraligi pierwsza drużyna Stali wygrała z Falubazem 49:41.

W pozostałych meczach siódmej kolejki U24 Ekstraligi padły wyniki: U24 Beckhoff Sparta Wrocław – KS Toruń 51:39, Impakt Włókniarz Częstochowa – Orlen Cellfast Wilki Krosno 36:54. Mecz Motor Lublin – Polcopper Agromix Unia Leszno został przełożony, natomiast pauzował Grudziądzkie Mebelki GKM Grudziądz. Tabela U24 Ekstraligi po siedmiu kolejkach

1. Unia Leszno – 8 pkt. (+40)

2. Włókniarz Częstochowa – 8 pkt. (+20)

3. Falubaz Zielona Góra – 7 pkt. (-4)

4. Sparta Wrocław - 6 pkt. (+26)

5. Stal Gorzów – 5 pkt. (+10)

6. Wilki Krosno – 5 pkt. (-18)

7. KS Toruń – 4 pkt. (-32)

8. Motor Lublin – 3 pkt. (-30)

9. GKM Grudziądz – 2 pkt. (-12)

