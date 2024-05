Dni Otwartych Piwnic Winiarskich! Kolejny ciekawy tydzień pełen wydarzeń! Zobaczmy co nas czeka!

Oto lista wydarzeń na nadchodzący tydzień 27 - 30 maja 2024 r.:

PONIEDZIAŁEK 27 maja br.,

Baletnica na starówce. Księga 4

Wystawa prac Pawła Janczaruka.

Kuratorki: Natalia Dyjas-Szatkowska i Magdalena Faron

Koordynacja: N. Dyjas-Szatkowska i M. Faron

Kiedy

27 maja 2024, godz. 18:00 - 19:30

Gdzie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, Mediateka Góra Mediów, al. Wojska Polskiego 9

Stand-up: Czarek Sikora

Niesamowity występ stand-upowy Czarka Sikory z programem ,,Ballada”!

Kiedy

27 maja 2024 roku, o godz. 19:00

Gdzie

JazzKino,ul. Jana Sobieskiego 14, 65-071 Zielona Góra

Czy chrześcijaństwo to amoralna religia?

„Twierdzimy, że pomysły chrześcijańskiego Boga i jego syna na to, jak mamy żyć, to przepis na nieszczęście, a nawet moralny upadek” – piszą Artur Nowak i Ireneusz Ziemiński w książce „Chrześcijaństwo. Amoralna religia”.

Do rozmowy o tezach tej poruszającej książki zaprosiliśmy jej współautora Ireneusza Ziemińskiego - filozofa i ks. Eligiusza Piotrowskiego - teologa. Moderatorem debaty będzie Konrad Stanglewicz.

Spotkanie zielonogórskiego Klubu „Tygodnika Powszechnego”

Wstęp wolny.