Do Zielonej Góry Łężycy wróci stara, lepsza woda. Na tę, która leci z kranów, mieszkańcy bardzo narzekają

Ta woda w kranach to dramat

Na facebooku mieszkańcy wymieniają się uwagami.

- Jak nalałam wczoraj do wanny wody, to wyglądała, jakbym ją z jeziora napuściła – napisała pani Hanna.

- To jest dramat, śmierdzi i nie da się tego pić ani używać do niczego, a tak dobra była – to z kolei głos pani Sylwestry.

- Śmierdzi i nadaje się co najwyżej do spłukania w kiblu – pisze pan Krzysztof.

Jak się okazuje, w kranach w Łężycy płynie teraz inna woda niż dawniej. Dlaczego? Bo do Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji wpływało od mieszkańców coraz więcej skarg. Chodziło o mniejsze ciśnienie wody w kranach. Spowodowane to było zwiększonym poborem wody latem. Nie bez znaczenia jest też to, że osiedla Czarkowo wciąż się rozbudowuje i coraz więcej osób korzysta z wody. ZWIK podjął więc decyzję o zmianie kierunku zasilania w wodę sieci wodociągowej.

Dotychczas mieszkańcy mieli wodę z ujęcia głębinowego przy ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze. Jak wyjaśniają Wodociągi - z uwagi na większy letni pobór wody i słabe ciśnienie trzeba było przełączyć wodociąg na zasilanie ze stacji uzdatniania wody w Zawadzie. To zapewnia stabilność dostaw wody i zwiększa wydajność sieci. Woda z SUW Zawada nie jest już tylko wodą głębinową, a powierzchniową, mieszaną z głębinową i wymaga uzdatniania, tj. między innymi stosowania dezynfektanta, który może być wyczuwalny smakowo. Ta woda spełnia wszelkie normy,

jest bezpieczna i stale monitorowana.