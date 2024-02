Dobre tylko momenty. Zastal Zielona Góra bez szans w starciu z MKS Dąbrowa Górnicza

Enea Stelmet Zastal Zielona Góra - MKS Dąbrowa Górnicza 91:104

Zaczęło się od mocnego uderzenia Nicolasa Carvacho. Chilijski center zdobył pierwsze siedem punktów i po dwóch minutach MKS prowadził 7:0. Gospodarze doprowadzili wprawdzie do wyrównania (7:7) głównie za sprawą skutecznej gry Grigorije Radocevica, ale uśmiech na twarzach kibiców zielonogórskich pojawił się tylko na moment. Przyjezdni prezentowali bardzo ofensywną koszykówkę, szybko znajdowali rzutowe pozycje. Do tego grali solidnie w obronie. Dąbrowianie po punktach Xeyriusa Wiliasma uciekli na osiem punktów (17:9) w 6 minucie. Zielonogórzanie próbowali być blisko, na dwie minuty przed końcem tej kwarty po punktach Dariousa Halla było tylko 16:20. Ostatnie fragmenty to jednak nokaut gości, którzy robili co chcieli, a równo z końcową syreną rzutem z połowy boiska popisał się Williams. Po pierwszej kwarcie Zastal przegrywał 19:33.