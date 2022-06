Domowe bubble tea za jedyne 50 groszy. Bosacka proponuje przepis na modny napój za małe pieniądze

- Starałam się w sklepach upolować ten maniok. Od czasu do czasu pojawia się w polskich sklepach. To taka ciemnobrązowa bulwa podobna do batata. Ten maniok uprawiany jest w Azji i w Afryce. Maniok zawsze rośnie na glebach najgorszej klasy i zawsze daje plon. Dzięki temu zawsze można wykarmić okoliczną ludność – opowiadała Katarzyna Bosacka.