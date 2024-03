Przepis na pyszny domowy majonez, który zawsze się udaje! Jego koszt to zaledwie kilka

Majonez domowy - smaczny i ekonomiczny

Kluczem do sukcesu jest jednakowa temperatura wszystkich składników. Aby to osiągnąć, najlepiej dzień wcześniej wyjąć musztardę z lodówki. Podobnie z jajami, które nie muszą być przechowywane w lodówce. Olej zazwyczaj przechowujemy w kuchennej szafce, więc jego temperatura również jest odpowiednia.

Majonez domowej roboty to nie tylko oszczędność, ale również gwarancja smaku. Wielu smakoszy twierdzi, że domowy majonez jest nieporównywalnie lepszy od tego sklepowego. Przygotowanie go w domu pozwala na uniknięcie konserwantów, które są często dodawane do produktów kupowanych w sklepie.

Jak zrobić majonez w domu?

Na dnie naczynia umieszczamy żółtko, musztardę, odrobinę oleju i szczyptę soli. Mieszamy łyżką, a następnie na małych obrotach miksujemy mikserem. Gdy masa zaczyna się zagęszczać, wlewamy małym strumieniem olej, cały czas miksując.

Domowy majonez jest nie tylko smaczny, ale także tani. Jajo kosztuje około 1 zł, 250 ml oleju to koszt około 2,5 zł. Łyżeczka musztardy, odrobina cytryny i soli to koszt trudny do oszacowania, ale na pewno niewielki. W sumie, duża szklanka domowego majonezu to koszt około 3,5 zł.

Domowy majonez to nie tylko oszczędność, ale przede wszystkim smak, który zawsze wychodzi. Przygotowanie go w domu to świetny sposób na uniknięcie wysokich cen w sklepach i jednocześnie cieszenie się wyjątkowym smakiem.