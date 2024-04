Popularny youtuber odwiedził kilka lokali gastronomicznych w Zielonej Górze. Znasz je? Masz podobne opinie?

Gastronomia. Znany youtuber o lokalach w Zielonej Górze

Youtuber Kebson odwiedził Zieloną Górę po drodze do Gubina i Guben. Podczas pobytu, do niektórych restauracji trafił przez przypadek, a do innych skorzystał z propozycji internautów.

Internauci dopytywali, czy dotarł do Czerwonej Budki, z której zapiekanki uchodzą za legendarne w mieście. Okazało się, że akurat tego dnia była zamknięta. Zapowiedział, że może znów odwiedzić miasto, bo widział na Facebooku, że np. post o zapiekankach był chętnie udostępniany.

– Jak chcecie, mogę odwiedzić Zieloną Górę, ale jeszcze nie teraz, za jakiś czas – przyznał w jednym z filmików.

Jak wypadły zielonogórskie lokale gastronomiczne? Do ocen Kebsona dodajemy też ilość gwiazdke i opinii internautów w Google.