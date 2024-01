Dopóki starczyło sił. Zastal Zielona Góra wysoko przegrał w Rumunii

- Mieliśmy tak naprawdę solidną pierwszą połowę. Nie przegrywaliśmy zbyt dużą różnicą. Były dobre momenty, nieźle dzieliliśmy się piłką, chociaż w obronie przeciwnikowi pozwalaliśmy na zbyt dużo. W drugiej połowie nasza gra się rozpadła i dzięki temu przeciwnik wygrał ten mecz. Nie patrzę na statystyki, bo one nie do końca odzwierciedlają to, co się działo na boisku. Na pewno w dużej mierze o porażce zdecydowały zbiórki - mówił tuż po meczu trener Zastalu Dawid Dedek.