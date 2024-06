Dramat w Zielonej Górze! Był wielki wybuch i auto stanęło w płomieniach. Kierowca nie miał szans na ratunek...

"Wybuch był taki, aż zatrzęsły się szyby"

- To był straszny widok - dodaje zielonogórzanka.

Na razie personalia ofiary nie są znane

Na miejsce zdarzenia zadysponowano trzy zastępy strażaków. Chociaż służby pojawiły się na ulicy Partyzantów szybko, to na ratunek kierowcy było za późno.

- Strażacy zastali rozwinięty pożar samochodu osobowego. W pojeździe znajdowała się jedna osoba, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy była to kobieta, czy mężczyzna - mówi starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskich strażaków.

W samochodzie przewożono kanistry

Na miejscu pracują służby. Droga jest zablokowana

Do pożaru doszło stosunkowo niedawno. Na miejscu zdarzenia - w okolicy komendy policji - nadal są strażacy, a także policjanci i prokurator. Na ten moment przyczyny tej tragedii nie są znane - to, jak doszło do wypadku, ustalą śledczy.