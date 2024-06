Niewyobrażalna tragedia w Kargowej. Kierowca usłyszał zarzut. Miasto pilnie potrzebuje obwodnicy! | WIDEO

W sobotę późnym wieczorem w Kargowej (pow. zielonogórski) zginęły wnuczka, matka i babcia. Tutaj jest niebezpiecznie od wielu lat. Mieszkańcy i kolejni burmistrzowie walczą o obwodnicę. Przydałyby się nowe przejście dla pieszych i ograniczenie prędkości.

– Cały czas trwają ustalenia. Przesłuchiwani są świadkowie. Teraz z materiałem zapoznaje się biegły. Kierujący pojazdem jest zatrzymany do godz. 21.40. Usłyszał już zarzut spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie – odpowiada w poniedziałek na nasze pytania w sprawie tragicznego wypadku prok. Ewa Antonowicz, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Obok miejsca tragedii, w którym w sobotę, po godz. 21 zginęły trzy kobiety, palą się znicze. Krajówka, która prowadzi przez Kargową, jest niemal prosta. Przecina miejscowość na pół. Nie da się ograniczyć ruchu mieszkańców z jednej strony na drugą, ale można by przenieść ruch samochodów na obwodnicę. Ta już miała być kilkanaście lat temu. Był gotowy projekt. Zabrakło pieniędzy.

Kargowa. Potrzebne przeniesienie znaku

Kolejni burmistrzowie Kargowej walczą o bezpieczeństwo mieszkańców od lat. Ostatnio wymieniony został radar na nowoczesny, pracujący nocą. Jest przejście dla pieszych ze światłami na przycisk.

– Trzeba wciąż przekonywać do rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo – podkreśla wieloletni burmistrz Kargowej, dzisiaj radny powiatowy Jerzy Fabiś i podaje przykład Smolna Wielkiego, w którym rozdzielone zostały pasy jezdni, powstała wysepka, a to spowalnia prędkość pojazdów. Fabiś jest głęboko poruszony tragedią. Podkreśla, że pierwsze, co powinno być zrobione, to przeniesienie znaku o terenie zabudowanym przed stację paliw od strony Zielonej Góry. Uważa, że tam, gdzie doszło do tragedii, powinno być ograniczenie do 50 km/h, jest do 70. Zapowiada, że będzie wspierał wszelkie starania o dalszą poprawę bezpieczeństwa w miejscowości. – W sobotę były Dni Kargowej. Z pół godziny tutaj stałam. Dopiero znajomy strażak mnie przeprowadził. Sama bym nie przeszła. Samochody jechały w jedną i drugą stronę. Na procesji na Boże Ciało tylu ludzi nie było, co w tą sobotę – mówi Irena Kleniewska, mieszkanka Kargowej. I podkreśla, że bardzo przydałoby się w tym miejscu przejście dla pieszych, a najlepiej, żeby w końcu powstała obwodnica.

Pani Irena wspomina, że tereny, przez które miała prowadzić trasa, należały do mieszkańców. Teraz zarosły lasem. – Ten wypadek to wielkie nieszczęście, tragedia. Mój mąż też tak zginął. Kierowca go potrącił. I jeszcze przyspieszył, bo pomylił biegi. I nie ma męża. Razem codziennie chodziliśmy na działkę. Teraz sama chodzę – mówi z żalem.

Działki obok DK 32. Potrzebny chodnik po prawej

Jerzy Fabiś przyznaje, że długo trwały starania o chodnik do działek. – Dużo ludzi korzysta z ogródków działkowych po stronie północno-zachodniej. Mieszkańcy przechodzą z chodnika po lewej do ogródków po prawej, gdzie chodnika nie ma. Wielokrotnie wnioskowaliśmy o to, żeby chodnik był też po prawej stronie. Gmina chce włączyć się w realizację tematu i zapłacić za dokumentację techniczną – mówi. To jest to miejsce. Zobacz mapy Google: Były burmistrz zwraca uwagę też na szkody, jakie wyrządza ruch samochodów w budynkach. Pani Irena mieszka w bloku przy szosie. – W nocy, od drugiej – trzeciej to już nie można spać. Mimo, że okna szczelne plastikowe, hałas jest niesamowity – przyznaje.

Po tragedii burmistrz Kargowej Marta Paron i przewodniczący rady miejskiej Aleksander Żukowski złożyli na gminnym portalu rodzinie, bliskim i znajomym zmarłych osób wyrazy współczucia i zaapelowali o uszanowanie trudnego czasu dla rodziny i niekomentowanie tragedii w mediach społecznościowych. Czytaj też: Czy Kargowa doczeka się obwodnicy? Starania trwają od kilkunastu lat

Nowoczesny radar w Kargowej już stoi. Nie odpuści kierowcom przekroczenia prędkości