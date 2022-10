Dwa przegrane sezony i wystarczy. Cały zarząd Falubazu Zielona Góra do wymiany

- Mogę potwierdzić, że cały zarząd Stelmetu Falubazu Zielona Góra podał się po ostatnim meczu do dyspozycji i - jak sądzę - niedługo zostanie zmieniony – mówił serwisowi Sportowe Fakty Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, miasta, które jest potężnym udziałowcem Falubazu. - To honorowe zachowanie, bo nie udało się zrealizować celu, jakim był szybki powrót do PGE Ekstraligi. W tym momencie nie ma murowanego kandydata na stanowisko prezesa, a zdajemy sobie sprawę, że sama zmiana dla zmiany nie ma sensu.