Dwie twarze koszykarzy Enei Zastalu BC Zielona Góra i wygrana po nerwowej końcówce

Enea Zastal BC Zielona Góra – Rawlplug Sokół Łańcut 81:72

Pierwsza połowa na plus

Spotkanie miało dwa oblicza. W pierwszej połowie Zastal był zdecydowanie lepszy, w drugiej do głosu doszli goście doprowadzając do nerwowej końcówki. Pierwsze minuty meczu były wprawdzie wyrównane (8:8 w 4 min), ale Zastal szybko odskoczył, budując dziesięciopunktową przewagę po punktach Sebastiana Kowalczyka i Kareema Brewtona. Po inauguracyjnej kwarcie było 25:15 dla biało-zielonych. W drugiej kwarcie zielonogórzanie nie zwalniali tempa i konsekwentnie budowali przewagę. Może nie była to finezyjna koszykówka, ale Zastal wykorzystywał niemoc gości w ataku. Na 1,5 minuty przed końcem pierwszej połowy gospodarze prowadzili już dość wysoko, bo różnicą aż 21 punktów (44:23), a na przerwę podopieczni trenera Olivera Vidina schodzili przy 17-punktowej zaliczce (44:27).

Bez koncentracji po przerwie

Co się stało w przerwie meczu? - Wyszliśmy na drugą połowę bez energii. Zlekceważyliśmy przeciwnika i pozwoliliśmy im na rzuty za trzy punkty. Dzięki temu oni wrócili do gry, a my w ogóle nie broniliśmy. W przerwie powiedzieliśmy sobie w szatni, że jest „zero do zera”, ale nic z tego nie wyszło – mówił jeden z koszykarzy Zastalu Szymon Wójcik.

Rzeczywiście, to był inny Zastal, rozkojarzony i nieskoncentrowany. A goście? Zaczęli trafiać za trzy punkty. Czynili to Corey Sanders, Delano Spencer i Raynere Thornton i przewaga Zastalu topniała w oczach. (58:48 w 27 min). Wprawdzie w końcówce tej części gry za trzy trafił także Jan Wójcik i Zastal po trzeciej kwarcie prowadził 65:53. Ale łańcucianie zamierzali jeszcze powalczyć. I rzeczywiście powalczyli. W ostatniej kwarcie zrobiło się niebezpiecznie dla miejscowych. Gdy w 35 min za trzy trafił Mateusz Szczypiński, Zastal prowadził tylko 71:66.