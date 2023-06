Dzień Pustej Klasy, czyli edukacja w terenie. Uczniowie z SP-11 w Zielonej Górze dołączyli do ogólnopolskiej akcji

Dzień Pustej Klasy, czyli zajęcia w terenie dla 170 tysięcy uczniów

Dzień Pustej Klasy to święto edukacji w naturze obchodzone co roku w czerwcu, którego inicjatorem w Polsce jest Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Tego dnia dzieci i młodzież, wspólnie ze swoimi nauczycielami, porzucają naukę w klasie na rzecz nauki w naturze. W tym roku już blisko 1200 szkół i przedszkoli z całego kraju przyłączyło się do akcji. 170 tysięcy dzieci i młodzieży zamiast siedzieć w czterech ścianach, zostało otoczonych zielenią, zapachami lata i dźwiękami natury. Wśród nich uczniowie SP-11 w Zielonej Gorze. Jak mówią organizatorzy - współczesne dzieci mają za mało kontaktu z przyrodą i przydałoby im się więcej ruchu. Wierzymy również, że nauka jest efektywniejsza, gdy odbywa się bez stresu, w dobrej atmosferze i z podążaniem za ciekawością dzieci. Angażująca edukacja w terenie łączy te elementy. Dzieci uczą się, a jednocześnie korzystają z dobrodziejstw natury i są w ruchu.

Dzień Pustej Klasy, czyli natura uczy

Las, łąka czy parkowa polana to najlepiej wyposażone sale lekcyjne, jakie możemy sobie wyobrazić. Jest tu wszystko, czego możemy potrzebować do efektywnego nauczania, bez względu na przedmiot. Natura uczy, dotlenia, aktywizuje, pobudza wyobraźnię, wzrusza i zadziwia.

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” organizuje obchody Dnia Pustej Klasy w Polsce od 2016 roku. Co roku dziesiątki tysięcy dzieci bawią się i uczą na świeżym powietrzu. Marzeniem organizatorów jest, aby wszystkie dzieciaki w Polsce mogły spędzać czas, uczyć się i bawić w przyrodzie nie tylko od święta, ale na co dzień. Żeby znalazł się czas i chęci, by wychodzić jak najczęściej. By zajęcia w terenie były zwykłą sprawą w przedszkolu, podstawówce i w liceum. Dzień Pustej Klasy to inspiracja dla innych, którzy jeszcze nie przekonali się do edukacji terenowej.