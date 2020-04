Jesteś fanem serialu "Dom z papieru"? Obejrzałeś już czwarty sezon? My wracamy do wspomnień dzięki zdjęciom z Emporium Club w Żarach. Tak mieszkańcy Żar i okolic bawili się na imprezie zorganizowanej pod hasłem "Join the Professor's Gang" zaledwie kilka miesięcy temu. Byłeś na tej imprezie? Zobacz koniecznie galerię zdjęć.

Emporium Club przy ul. Moniuszki w Żarach na razie jest zamknięty. Tym bardziej jednak warto powspominać, jak bawiliśmy się tam jeszcze kilka miesięcy temu. To była wielka gratka dla wielbicieli popularnego serialu Netflixa pt. "Dom z papieru", którego czwarty sezon miał swoją priemierę kilka dni temu. Zresztą sami zobaczcie, jak ekipa profesora bawiła się w Żarach. Zobacz galerię (14 zdjęć) Koronawirus: Czy branży filmowej grozi zapaść? Wideo