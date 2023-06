Enea Falubaz Zielona Góra faworytem starcia, które mogło być I-ligowym hitem

- To jest tylko sport, niczego nowego nie powiem. Nie mogę powiedzieć: „Jedziemy po pewne dwa punkty”, bo tak nie jest – tonuje hurraoptymistyczne nastroje Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy Falubazu. - To trudny teren, obcy tor i mocna drużyna. Oczywiście każdy ma swoje problemy. U nas zdrowotnie wszystko jest w porządku. Ostrów bardzo potrzebuje punktów. My byśmy chcieli jechać swoje, ale Ostrów to jeden z faworytów tej ligi. Nie jadą na sto procent swoich możliwości, ale to nie jest nasz problem. Skupiamy się nad swoją pracą, zawodnicy wiedzą co mają robić.