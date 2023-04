Enea Falubaz Zielona Góra ma nowego zawodnika. Do zespołu dołączył Wiktor Trofimow

- Wiktor to zawodnik o dużym potencjale i ambicji. Charakteryzuje się ofensywnym stylem jazdy, zna też doskonale pierwszoligowe tory – dodał Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy w zielonogórskim klubie. - Wierzę, że ta współpraca przyniesie korzyści dla obu stron. Wiktor przychodzi do nas będąc w pełni świadomym naszej sytuacji. Bardzo mi zaimponowało to, że podjął się tego wyzwania.