Enea Falubaz Zielona Góra pojedzie po 14 zwycięstwo. Ważniejsza będzie jednak faza play off

- Rybnicka drużyna bardzo się rozpędziła w trakcie tegorocznych rozgrywek. To dziś jeden z kandydatów do awansu do PGE Ekstraligi – z kurtuazją wobec sobotniego rywala mówił Piotr Protasiewicz, dyrektor zielonogórskiego klubu, cytowany przez serwis Falubaz.com. - Cieszę się, że zmierzymy się z nimi u siebie w tym momencie sezonu, bo to znakomita możliwość konfrontacji przed play offami. Przed nami mocny przeciwnik, więc pojedziemy na pewno na sto procent, dlatego właśnie warto zobaczyć to widowisko. Nasza drużyna nie przegrywa, co bardzo nas wszystkich cieszy. Oczywiście, mamy jeszcze rezerwy i wierzę w to, że do fazy play off wszystko wróci do optymalnej formy. Najważniejsza część sezonu dopiero przed nami.