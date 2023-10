Enea Falubaz Zielona Góra pożegnał sześciu zawodników. Niebawem powita nowych żużlowców

Już od jakiegoś czasu wiadomo było, że skład Falubazu mocno zmieni się po awansie do PGE Ekstraligi. Niektórzy zawodnicy, którzy w ostatnich sezonach reprezentowali zielonogórski zespół już dawno znaleźli nowych pracodawców. Dla przykładu, ROW Rybnik pochwalił się zatrudnieniem Australijczyka Rohana Tungate’a, a Polonia Bydgoszcz – Krzysztofa Buczkowskiego. Oprócz nich w sezonie 2024 kibice w Falubazie nie zobaczą czterech innych żużlowców: Luke’a Beckera, Wiktora Trofimowa, Dawida Rempałę i Maksyma Borowiaka. Zielonogórski klub oficjalnie poinformował o tym m.in. w mediach społecznościowych: „Krzysztof, Rohan, Luke, Maksym, Dawid i Wiktor - zawsze będziemy o Was pamiętać, bo jesteście częścią naszej falubazowej rodziny. Postawą pełną zaangażowania i profesjonalizmu na torze i każdą wspólną chwilą poza nim zasłużyliście na uznanie zielonogórskich kibiców. Dziękujemy za wszystko, co zrobiliście dla Falubazu i życzymy powodzenia w najbliższym sezonie żużlowym! Do zobaczenia Panowie!”