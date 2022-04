Falstart Stelmetu Falubazu Zielona Góra. Tylko remis ze Startem Gniezno. Nie tak miał wyglądać ten mecz

Stelmet Falubaz Zielona Góra – Aftori Start Gniezno 45:45

- Nie znamy siły przeciwnika, ale jestem optymistycznie nastawiony po naszych sparingach – mówił przed meczem Piotr Żyto, trener Stelmetu Falubazu. - Jeździliśmy z mocnymi zespołami, nie odstawaliśmy za mocno, a przecież w pierwszej lidze nie jeżdżą zawodnicy pokroju Martina Vaculika, Bartosza Zmarzlika, Piotra Pawlickiego czy Jasona Doyle’a, a na ich tle wypadliśmy całkiem przyzwoicie. Dlatego jakiś spokój wewnętrzny jest. W składzie Startu są m.in. Antonio Lindbäck i Michael Jepsen Jensen, czyli byli zawodnicy Falubazu, którzy pewnie będą chcieli coś udowodnić zielonogórskim kibicom. Jednak - może to trochę źle zabrzmi - nie porównujmy tych zawodników do naszych, bo przecież widać, że nasi są mocni, są „w gazie”, bardzo dobrze jadą. Wydaje mi się, że osobową przewagę mamy na pewno.

Żużlowcy Startu od początku meczu lepiej czuli się na ubitej nawierzchni zielonogórskiego toru. Gospodarze niespodziewanie musieli gonić rywali, bo kilka razy przegrywali. W trakcie szóstego wyścigu zaczął padać deszcz i grad. Żużlowcom udało się dojechać do mety. Falubaz znów doprowadził do wyrównania (18:18), ale na kolejną gonitwę kibice musieli zaczekać około 30 minut. Sędzia zawodów przerwał bowiem spotkanie. Opady szybko jednak ustały, a że tor nie był w złym stanie, to arbiter dał sygnał do wznowienia rywalizacji.