Falubaz Zielona Góra świetnie walczył w Toruniu, ale „Anioły" były minimalnie lepsze

KS Apator Toruń - NovyHotel Falubaz Zielona Góra 46:44

Żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra wzięli udział w ciekawej kampanii reklamowej. Trafili na wielkie bilboardy nawiązujące do okładek płyt legendarnych grup muzycznych.

Na toruńskiej Motoarenie po raz pierwszy przeciwko swojemu macierzystemu klubowi pojechał Patryk Dudek, który od czasu opuszczenia Falubazu, nie miał okazji do ścigania się z zielonogórzanami w meczach ligowych. Dlatego, że przez ostatnie dwa sezony rywalizowali oni w I lidze, a „Duzers” w barwach Apatora wyłącznie na torach ekstraligowych.

- Myślałem o tym, ale o dziwo, ze spokojem – mówił przed meczem Patryk Dudek, reporterce telewizji Canal+. - Przed sezonem obawiałem się bardziej, myśląc, że może to być pierwszy mecz Apatora w tym roku. Ale tak nie było, a teraz jesteśmy już jednak rozjeżdżeni, dlatego nie odczuwam nic dodatkowego mimo, że przez całą zimę oczekiwałem na ten mecz.

Po dwóch wyścigach był remis 6:6, a w trzecim dwa razy doszło do wypadków na pierwszym łuku. W obu przypadkach brakowało miejsca dla Emila Sajfutdionowa, a w drugim przypadku upadł też Michał Curzytek. Zgodnie z decyzją sztabu szkoleniowego zielonogórzan, młody zawodnik Falubazu już na początku spotkania zastąpił kiepsko spisującego się w ostatnich meczach ligowych Jana Kvecha. Nie miał jednak szczęścia, bo po upadku miał problem z nogą, nie był zdolny do startów w kolejnych wyścigach i został odwieziony do szpitala na szczegółowe badania.