Falubaz Zielona Góra z Robertem Dowhanem tylko formalnie. Poseł zamierza stać z boku

Przypomnijmy, że na początku maja miasto odsprzedało część akcji wartych ponad 667 milionów złotych biznesmenowi Stanisławowi Bieńkowskiemu, właścicielowi m.in. firmy Stelmet. To oznacza, że ma on teraz większość udziałów w klubie (51 procent). Miasto pozostaje z udziałem ok. 34 procent, reszta należy do posła Roberta Dowhana. Byłego prezesa zielonogórskiego klubu, który doprowadził Falubaz do największych sukcesów w XXI wieku, zapytaliśmy, w jaki sposób ocenia udział miasta w spółce.