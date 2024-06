Kręcili kilometry dla Zielonej Góry. Szkoła mistrzów ruszyła do Zatonia

W poniedziałek uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego wsiedli na rowery, by kręcić kilometry dla Zielonej Góry. A w drodze do Zatonia towarzyszył im ambasador Rowerowej Stolicy Polski 2024 – Krzysztof Fechner. Szkoły w tym roku mocno się zaangażowały w akcję, która potrwa do końca miesiąca.

Uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 10 i VII LO, tworzących Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego spotykamy w poniedziałkowy poranek. Wszyscy w dobrych nastrojach i pełni sił, by zdobywać punkty dla Zielonej Góry w rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.

Zdobywamy kilometry Zielonej Góry

- My jako sportowcy nie wykazujemy się tylko w swoich konkurencjach, które trenujemy na co dzień, ale też jesteśmy aktywni inaczej i np. zdobywamy kilometry dla Zielonej Góry – mówi dyrektorka ZSMS dr Beata Joksz-Skibińska. – Zgrupowanie jest oficjalne, trzeba mieć kartę rowerową i kask na głowie.

Jak podkreśla Dorota Monczak, trasę do Zatonia grupa pokona ścieżkami rowerowymi. A poprowadzi ją Krzysztof Fechner, co też nie jest dla uczniów i nauczycieli bez znaczenia. Udziałem w tej akcji szkoła chce pomóc Zielonej Górze, ale także promować i tę formę sportu.

Szkoły rywalizują ze sobą na nagrodę

- Bardzo mnie cieszy, że w tym roku bardzo mocno ruszyły szkoły. W ubiegłym roku wśród szkół podstawowych tylko placówka w Drzonkowie się zaangażowała. Teraz mamy prawdziwą rywalizację. Najwięcej punktów mają na tę chwilę SP-11 na osiedlu Zastalowskim, SP-2 oraz szkoła olimpijczyków w Drzonkowie. Rywalizacja trwa i zachęcamy wciąż do kręcenia – mówi Krzysztof Fechner. - Szkoły wiodą prym w Zielonej Górze, zdominowały nawet grupy rowerowe jak MTB Kaczmarek czy MZK, które wygrało w zeszłym roku. Cieszy także to, że także władze miasta i województwa włączają się do akcji m.in. wicemarszałek Sebastian Ciemnoczołowski kręci kilometry dla SP-11.

Ambasador Rowerowej Stolicy Polski

Krzysztof Fechner, zielonogórzanin i pracownik MZK, znany m.in. z tego, że przejechał 4884 kilometry przez 12 stanów z zachodu na wschód USA. To trasa przez trzy pasma górskie i pustynię. Albo że miejskim rowerem wybrał się z Zielonej Góry nad morze. Uczestnik wielu ultramaratonów, rok temu kręcił też kilometry dla Zielonej Góry w konkursie na Rowerową Stolicę Polski. Zajął II miejsce wśród najlepszych zawodników. Przejechał 5 880,14 km. W tym roku został ambasadorem Rowerowej Stolicy Polski. Jest zapraszany do wielu miasta w Polsce, by zachęcał do udziału w rywalizacji, był m.in. w Gdyni, Kołobrzegu, Elblągu, wszędzie serdecznie witany przez władze i mieszkańców.

Przypomnijmy, że zasady tej rywalizacji są bardzo proste. Rowerzyści pobierają darmową aplikację („Aktywne Miasta”- Google Play lub App Store), rejestrującą trasy i ich długości. Z pomocą aplikacji gromadzą punkty dla miasta i drużyn, bez względu na to, w jakim miejscu na świecie się znajdują.

Nagrody dla rowerzystów

Puchar „Rowerowej Stolicy Polski” wygrywa miasto, które uzyska najlepszy wynik według klasyfikacji ogólnej. To suma wszystkich kilometrów uczestników rywalizacji lokalnej dzielona przez liczbę mieszkańców. Każdy może utworzyć własną grupę, również z podziałem na podgrupy. Zielona Góra ogłosiła konkurs z nagrodami dla najlepszych rowerzystów i rowerzystek, użytkowników aplikacji „Aktywne Miasta”, którzy pokonają najwięcej kilometrów dla miasta. Poznamy trzy najlepsze rowerzystki i trzech najlepszych rowerzystów.

Najlepsza szkoła może liczyć na nagrodę od prezydenta Zielonej Góry, to 10 tys. zł do wydania.

Przeczytaj także: