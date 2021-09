Film, teatr i książka, czyli Kozzi Film Festiwal. Rusza już w środę. Zobacz, jaki ciekawy jest program

Czy trudno połączyć film, teatr, książkę w jednym festiwalu?

- Trudno jak w każdej integracji sztuki. To są dziedziny twórczości przecinające się. Z książki powstaje scenariusz filmowy W książce często rozliczamy autorów z ich twórczości – mówi dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Zielonej Górze, Andrzej Buck. - Film potrzebuje inspiracji literaturą. Często to co jest scenariuszem filmowym czy teatralnym powstaje z literatury. Zauważmy, że język wypowiedzi w teatrze to nie tylko słowo, ale i obraz. Często wszelkie multimedia są równorzędną formą wypowiedzi.

Stąd np. gdy poświęcono czas Zdzisławowi Maklakiewiczowi, w programie znalazły się filmy z jego udziałem, ale także spektakle, była też zaproszona córka aktora, która napisała o nim książkę i ją podczas festiwalu prezentowała.