Prasówka 24.03.2024 z całego tygodnia w Zielonej Górze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Zielona Góra, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 24.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 Trasa Północna jest od dziś dosłownie pod lipami niczym w starej części zielonogórskiego deptaka. Mieszkańcy posadzili aż czterdzieści drzew W dość deszczowe, sobotnie przedpołudnie w okolicach zjazdu z Trasy Północnej w ulicę Źródlaną, w grunt wsadzonych zostało aż czterdzieści lip. Za ich sadzenie zabrali się wspólnie mieszkańcy miasta, prezydent miasta, pracownicy ZGK oraz przedstawicieli straży pożarnej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Część drzewek umieściły zespoły w rodzinnym składzie, bo chcą mieć kiedyś "swoje drzewko".

📢 Dzień otwarty w I LO w Zielonej Górze. Co tam się działo?! Tańce, doświadczenia, pokazy, kawiarenki. Zobaczcie zdjęcia! W sobotę, 23 marca, swoje drzwi otworzyło I LO w Zielonej Górze. Cóż się tam działo podczas tego wydarzenia? Pokazy, doświadczenia, tańce i wiele rozmów, dyskusji. Uczniowie i ich rodzice mogli zajrzeć w każdy kąt Jedynki - najlepszego publicznego liceum w mieście i w województwie lubuskim według rankingu miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy".

📢 Hej, hej Falubaz! Było jak w ringu. Świetna prezentacja zespołu, ale „oberwali" prezydent i radny Wielkie żużlowe show wróciło pod dach zielonogórskiej hali CRS. Wypełniony po brzegi obiekt „odleciał" od głośnego dopingu kilku tysięcy kibiców, gdy rozpoczęła się prezentacja drużyny Falubazu Zielona Góra.

📢 Love Island. Wyspa Miłości. W sprawie pieniędzy w związku, zielonogórzankę poparły dziewczyny, panowie poparli kolegę Coraz więcej emocji w życiu Asi z Zielonej Góry, która mieszka na Wyspie Miłości. Tym razem podejście do pieniędzy w życiu poróżniło nie tylko parę, ale męską oraz damską część uczestników programu Love Island, Wyspa Miłości. Różnice zdań znaleźć można też w wielu komentarzach po burzliwym odcinku. 📢 Dzięki studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego mogliśmy się poczuć jak na profesjonalnym talent show. Za nami druga edycja "Mojego idola" Tłumnie zapełniona do ostatniego miejsca sala widowiskowa Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, w czwartek, 21 marca zamieniła się niemalże w studio koncertowe, w którym pojawiały się znane postaci z polskiego i zagranicznego rynku muzycznego. W ramach drugiej już edycji akcji "Mój idol i ja". Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego wcielali się w swoich wokalnych idoli.

📢 Falubaz Zielona Góra szykował się do sparingu, ale mecz z toruńskimi „Aniołami” odwołano We wtorek 19 marca żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra rozpoczęli treningi na własnym torze, a już w sobotę 23 marca mieli rozegrać w Zielonej Górze pierwszy mecz sparingowy. 📢 Są po trzydziestce i prezentują się fenomenalnie! Lubuszanki walczą o tytuł Polskiej Miss 30+ Dawniej kobiety trzydziestoletnie postrzegane były już jako dojrzałe, ale dziś nierzadko dopiero rozważają zamążpójście i urodzenie dziecka, a na zaliczenie do grupy dojrzałych muszą poczekać jeszcze kilkanaście lat. Właśnie myślą o paniach w wieku trzydzieści plus powstał nietypowy konkurs piękności. To wyjątkowe przedsięwzięcie, bo dotychczas w tego typu wydarzeniach mogły startować jedynie młodsze dziewczęta.

📢 W Lubuskim Trójmieście powstaje szybka kolej. Bachusik Trójmiastus gotowy do drogi. Powitali go seniorzy Bachusik Trójmiastus, najświeższy członek rodzinnej galerii, której elementy ozdabiają nie tylko Zieloną Górę, jest gotowy do podróży. Jego nazwa odnosi się do Lubuskiego Trójmiasta, które wkracza w nowy etap swojego rozwoju i ma zamiar ubiegać się o wsparcie dla planowanych inwestycji. Odsłonięcie tej figurki stanowi okazję do przedstawienia ambitnych celów, które chce osiągnąć stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto.

📢 Wszyscy w kolorowych skarpetkach nie do pary. Łańcuch z nich miał ponad 6,5 kilometra Ponad 120 szkół wzięło udział w akcji Przywitaj wiosnę kolorowymi skarpetkami. Utworzono łańcuch ze skarpetek nie do pary, w sumie zawieszono na sznurku ponad 26 tysięcy sztuk... To jeszcze nie do końca pełne dane. Ale nie o rekordy tu chodzi, lecz dostrzeżenie osób z zespołem Downa. Przecież one żyją wśród nas!

📢 Konkurs Ośmiu Wspaniałych 2024. Trwają eliminacje lokalnego szczebla — mają wyłonić zielonogórskiego reprezentanta na ogólnopolskiej gali Trwa jeden z najpopularniejszych konkursów wśród nastolatków. To jubileuszowa, XXX edycja Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych". Poprzedzi go jednak finał lokalny. Trwają zielonogórskie eliminacje – prezentacje młodych wolontariuszy, które mają wyłonić laureatów, a następnie reprezentanta miasta.

📢 Ale się działo! Park Tysiąclecia w Zielonej Górze oficjalnie otwarty. Jednym się podoba, innym niekoniecznie W pierwszy dzień wiosny popołudniu oficjalnie otwarto zmodernizowany Park Tysiąclecia. Były zabawy, gotowanie, wiele niespodzianek dla dzieci jak i dorosłych mieszkańców miasta. Przy okazji pikniku dyskutowano nad zmianami w tym miejscu. Jednym się podobają, inni woleliby, by zmian było mniej... 📢 Niespodzianka dla kibiców Falubazu. Będzie transmisja telewizyjna z prezentacji zespołu W piątek 22 marca w zielonogórskiej hali CRS odbędzie się oficjalna prezentacja drużyny Falubazu. Darmowe wejściówki na imprezę bardzo szybko się skończyły. 📢 Wybory samorządowe 2024. Jacy kandydaci startują do rady miasta i na prezydenta w Zielonej Górze? Niedługo odbędą się wybory 2024. Znamy listy osób kandydujących do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5 i kandydatów na prezydenta. W lokalach wyborczych w całej Polsce będziemy oddawać nasze głosy na wybranych przez siebie polityków. Kto stanie do walki w Twoim okręgu? Pełną listę znajdziesz poniżej.

📢 Love Island. Wyspa Miłości. W jednej chwili Joanna z Zielonej Góry szczęśliwa i we łzach "Asia, Rafał! Zostaliście wybrani przez Islanderów najlepiej dopasowaną parą na Wyspie" - to słowa, które rozbrzmiały w programie "Love Island. Wyspa Miłości" w ostatnim tygodniu. Joanna Baziak z Zielonej Góry i jej partner, Rafał, zostali wybrani najlepszą parą, ale radość szybko zamieniła się w smutek, kiedy musieli podjąć trudną decyzję.

📢 Najwyżej oceniani specjaliści weterynaryjni w regionie Lubuskiem! Mamy RANKING Szukasz zaufanego lekarza dla swojego czworonożnego przyjaciela? Mamy dla Ciebie świetne informacje: w Lubuskiem nie brakuje doskonałych weterynarzy! Prowadzą oni swoje praktyki zarówno w większych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach, a ich reputacja jest niezwykle wysoka! 📢 Lodowisko i wrotowisko w Zielonej Górze! Zobacz, jak ma wyglądać nowy obiekt! Ta inwestycja z pewnością przypadnie do gustu wielu zielonogórzanom, a także mieszkańcom południowej części województwa. Szykujcie łyżwy i wyciągajcie wrotki, bo... na mapie miasta ma pojawić się nowy sportowy obiekt. Prezydent Kubicki poinformował, że "budujemy lodowisko i wrotowisko". Dostępne są już jego wizualizacje.

