Gala Sportu Lubuskiego 2024. Rafał Gąszczak na podium wśród najlepszych w 61. Plebiscycie Sportowym „Gazety Lubuskiej”

- To dla mnie wielka przyjemność znaleźć się w gronie m.in. olimpijczyków, to ogromne wyróżnienie, bo przecież ja reprezentuję nieolimpijską dyscyplinę sportu – powiedział Rafał Gąszczak. - To czwarty z rzędu plebiscyt „Gazety Lubuskiej”, w którym znalazłem się w piątce najlepszych sportowców, dlatego z przymrużeniem oka można stwierdzić, że pod tym względem jestem już rutyniarzem. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest dla mnie, podkreślę jeszcze raz, bardzo duże wyróżnienie. Mam nadzieję, że w kolejnych latach również znajdę się w gronie laureatów.