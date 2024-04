W Kołobrzegu zdobywali trofea nie tylko w dorosłych walkach

Przy okazji mistrzostw Polski odbył się turniej dla dzieci Morska Perła, w którym uczestniczyło 175 zawodników z 33 klubów. Zielonogórzanie zajęli ósmą lokatę w klasyfikacji zespołowej.

Najlepsze wyniki uzyskali: 1. miejsce - Maja Wyszkowska (lekki kontakt, do 10 lat), 2. miejsce - Tymon Ostrowski (lekki kontakt, do 7 lat), 3. lokaty - Lena Wojnarowska (lekki kontakt, do 7 lat) i Jan Zengota (lekki kontakt, do 7 lat), 4. pozycje - Leon Wojnarowski (lekki kontakt, do 6 lat) i Szymon Wyszkowski (lekki kontakt, do 8 lat). Zielonogórski klub reprezentowali ponadto: Hanna Karkosz, Marta Balińska, Kinga Grubecka, Marcin Marciniak i Jakub Pawlak.

Opiekunką najmłodszych karateków była senpai Anna Balińska, zawody sędziowała senpai Kinga Dybka, sekundantem zawodników był sensei Erwin Pękala, a kierownikiem zielonogórskiej drużyny sensei Tomasz Madej.