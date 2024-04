Grillowanie zgodnie z prawem. Za nieprzestrzeganie przepisów można dostać nawet 5 tys. zł kary lub trafić do aresztu

Kara za grillowanie. Na to musisz uważać

W Polsce przepisy dotyczące grillowania nie są jednoznacznie sprecyzowane – co do zasady krajowe przepisy nie zakazują grillowania nie tylko na prywatnej posesji, ale także na balkonie w bloku, a nawet w miejscu publicznym. Zrobienie grilla w takich miejscach może jednak naruszać inne regulacje , które wynikają m.in. z ochrony przeciwpożarowej czy kodeksu wykroczeń. Należy zatem bezwzględnie pamiętać, aby robienie grilla nie łamało przepisów przeciwpożarowych i nie było uciążliwe dla osób trzecich , np. sąsiadów bądź innych osób wypoczywających na terenach rekreacyjnych oraz nie naruszało ich praw.

Jak wyjaśnia dalej, pomimo że balkon przynależy do naszego prywatnego mieszkania, musimy podporządkować się regulaminowi. – Podobnie z przyblokowymi ogródkami lokatorskimi, są to tereny będące własnością spółdzielni – zwraca uwagę Sołtysik.

W przypadku rozpalenia grilla na prywatnej posesji lub na tarasie w domu jednorodzinnym nie ma powodu do obaw. Należy jednak bezwzględnie pamiętać o odpowiedniej ochronie przeciwpożarowej i zachowywać podstawowe zasady bezpieczeństwa. – Zarówno w przypadku grilla na balkonie w bloku, jak i we własnym ogrodzie w grę wchodzą przepisy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – wskazuje adwokat

– Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem – wyjaśnia adwokat.

Ponadto zaznacza, że rozpalenie grilla skutkuje powstaniem otwartego ognia oraz rozżarzonych kawałków węgla, co z kolei może mieć odniesienie do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. – Mówi ono, że w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji np. rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów – wyjaśnia i podkreśla, że za złamanie tych przepisów można otrzymać do 5 tys. zł mandatu. Jeśli jednak z powodu grilla, którego rozpaliliśmy na balkonie, rozprzestrzeni się pożar, to wówczas grozi nam nawet kara pozbawienia wolności.