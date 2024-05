Groźne Kleszcze Hyalomma są już w Niemczech. Kwestia czasu i dotrą do Lubuskiego. Trwają ich poszukiwania na terenie Polski

- Jeśli faktycznie ten wyjątkowo duży gatunek kleszcza pojawił się już na terenie Niemiec, to jest tylko kwestią czasu, kiedy zostanie potwierdzony u nas — mówi prof. Najbar, tłumacząc jednocześnie, że niebezpieczeństwo przenoszenia przez niego chorób, dla nas egzotycznych, tropikalnych jest rzeczą naturalną. -Póki co, nie ma co się martwić na zapas — kontynuuje badacz z Uniwersytetu Zielonogórskiego.