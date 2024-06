Grupa Retro Lubuskie uświetni 6.Lubuskie Święto Roweru. Pojawią się w stylizowanych na lata przedwojenne strojach. To będzie podróż w czasie

W Otyniu, od 1896 aż do 1945 roku prężnie działała fabryka rowerów Edelweiss Fahrradfabrik. Korzystając z historycznych zasobów regionu, pasji do rowerów i analogowej technice wykonywania fotografii, grupa Retro Lubuskie w stylizowanych na lata przedwojenne strojach pozwala nam na chwilę przenieść się w czasie.

Retro Lubuskie łączy pasjonatów

Grupa Retro Lubuskie powstała, aby eksponować stare rowery. Łączy osoby z Żagania, Zielonej Góry czy Nowej Soli. Jej członkowie starają się regularnie poszerzać swoją kolekcję, która, jak mówi Sylwester Filipiak, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Otyńskiej, członek grupy Retro Lubuskie, w przyszłości ma zasilić zbiory Izby Regionalnej. Pasjonaci biorą także udział w wielu wydarzeniach, podczas których zarażają miłością do oldskulowych jednośladów, opowiadając wiele ciekawych anegdot związanych z nie tylko z ówczesną produkcją rowerów, ale przede wszystkim z historią regionu.

- Okazuje się, że naprawdę wiele osób się tym interesuje, dlatego postanowiliśmy postawić na pełniejszy przekaz i zaczęliśmy się przebierać. To był strzał w dziesiątkę — mówi prezes.

6. Lubuskie Święto Roweru

- My jako Stowarzyszenie szukaliśmy formuły, w której moglibyśmy zaistnieć w przestrzeni publicznej. Zastanawialiśmy się nad wydarzeniem, które byłoby rozpoznawalne i pozwalałoby dotrzeć do wielu odbiorców — opowiada Sylwester Filipiak. - Lubimy wycieczki rowerowe. Mamy fajną historyczną bazę, a w okolicy powstają kolejne ścieżki. [...] Połączyliśmy to wszystko i udało się wypromować Lubuskie Święto Roweru, które już za kilka dni odbędzie się po raz 6. - dodaje. Dziś kilometry kręcą tu już nie tylko nowosolanie. Rowerzyści przyjeżdżają z wielu miejsc, nawet spoza województwa lubuskiego.