Grzegorz Krychowiak - z Krosna Odrzańskiego, przez Paryż, do Moskwy. Pomocnik zaczynał karierę piłkarską w stolicy powiatu krośnieńskiego

Grzegorz Krychowiak - urodzony w Gryficach, obecnie piłkarz Lokomotiwu Moskwa, wcześniej gracz Paris Saint Germain i Sevilli oraz filar reprezentacji Polski. Śmiało można powiedzieć, że już ma status piłkarskiej gwiazdy. Jeszcze kilkanaście lat temu w Krośnie Odrzańskim podczas meczu młodzieżowej kadry w ogóle się nie wyróżniał. Kto by się spodziewał, że jego kariera tak się potoczy.

Jest 26 marca, 2006 roku. Pogoda okropna. Deszcz zacina już od kilku dni, a Krosno Odrzańskie szykuje się do bardzo ważnego wydarzenia sportowego. Mowa o meczach eliminacyjnych do Mistrzostw Europy do lat 17. Polska miała grać z faworyzowaną Belgią. - Komentowałem, a właściwie prowadziłem ten mecz - opowiada Bogdan Zaraza. Przyznaje, że niewiele brakowało, a do spotkania w ogóle by nie doszło. - Przed samym meczem musieliśmy wypompowywać wodę ze stadionu. Tak napadało. Na bieżni była spora warstwa wody. Wszystko pływało. Większość pracowników była zajęta spuszczaniem wody. Cudem doprowadziliśmy boisko do używalności - wspomina. Edward Krychowiak o transferze syna do PSG:

źródło: TVN24/x-news W końcu doszło do samego spotkania. Dawno tak wielu kibiców nie zasiadało na trybunach krośnieńskiego stadionu. Pojawiło się również wielu piłkarskich fanów z Gubina, głównie po to, żeby pooglądać... Michała Janotę. Piłkarz wywodzący się z miasta przygranicznego był w składzie reprezentacji Polski. O Krychowiaku nikt nie słyszał. - Szczerze, nawet nie wiedziałem, że Krychowiak grał w tym meczu, chociaż go oglądałem. Dopiero niedawno Michał Janota mi o tym wspomniał - mówi Paweł Tomczyk z Gubina. - W samym spotkaniu "Krycha" się nie wyróżniał. Dobre wrażenie robił za to Maciej Rybus, który też grał w tamtejszej reprezentacji - przyznaje Tomczyk.

Ogólnie jednak Polacy zagrali słabo. - Był to bardzo ciężki mecz ze względu na warunki. Dużo walki, mało sytuacji - opowiada obecny dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, Tomasz Struk. - Krychowiak? Nie pamiętam, żeby się wyróżniał. Po zdjęciach widać, że dużo walczył na boisku. Był cały w błocie, nie odpuszczał. Podobnie zresztą jak teraz. To niesamowity walczak - przyznaje. Na Belgów to było jednak za mało. W ich składzie też nie brakowało nazwisk, które dzisiaj zna większość kibiców piłki nożnej. Axel Witsel to obecnie gracz czołowej drużyny rosyjskiej, czyli Zenita Sankt Petersburg, natomiast Toby Alderweireld jest teraz piłkarzem Tottenhamu Hotspur. Polska przegrała 0:2.

Z wszystkich wymienionych graczy najbardziej wybił się jednak, 13 lat temu niezbyt widoczny, Grzegorz Krychowiak. - Pokazał się on dopiero podczas mistrzostw świata w Kanadzie, gdzie zdobył piękną bramkę z rzutu wolnego. Szybko wyjechał za granicę i tam pracował na swój sukces. A wcześniej? Pamiętam, że mieszkał w Mrzeżynie i był sąsiadem mojej ciotki. Parę razy go mijałem w tamtej okolicy, ale nie rozmawialiśmy - opowiada Paweł Tomczyk z Gubina. - Trudno wskazać, kto z młodych piłkarzy w przyszłości będzie gwiazdą. Przecież podobnie było z młodym Robertem Lewandowskim, który zaczynał karierę na turnieju o puchar Tymbarku. Zależy od tego wiele czynników. Postawa rodziców, kontuzje, poziom „oleju w głowie”. Przede wszystkim jednak ciężka praca. Osobiście cieszę się, że miałem okazję w Krośnie Odrz. być świadkiem początków kariery takich piłkarzy jak Maciej Rybus czy Grzegorz Krychowiak - mówi Bogdan Zaraza.

Miał swój złoty czas. W lidze hiszpańskiej i w reprezentacji, gdzie m.in. heroicznie walczył na francuskich boiskach podczas Euro 2016. Strzelił niezwykle ważnego karnego, który dał awans Polsce do ćwierćfinału. W piłce klubowej z Sevillą dwukrotnie zdobył trofeum Ligi Europejskiej. W lidze hiszpańskiej mierzył się na boisku z takimi piłkarzami jak Messi czy Cristiano Ronaldo... Grzegorz Krychowiak w PSG! Został najdroższym polskim piłkarzem:

Foto Olimpik/x-news Stolica Francji - etap do zapomnienia W 2016 reprezentant Polski podpisał kontrakt z czołowym francuskim klubem, PSG, który regularnie gra w Lidze Mistrzów i to właśnie z tym klubem "Krycha" chciał wygrać Ligę Mistrzów. Został wykupiony z Sevilli za ponad 40 mln euro! To był wówczas nowy transferowy rekord, jeżeli chodzi o polskich piłkarzy. Wydawało się, że waleczny pomocnik zapisze się w historii francuskiego klubu. I zapisał się. Niestety jako jeden z niewypałów transferowych...

Polak nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w wyjściowym składzie PSG. Na palcach można policzyć ile razy Krychowiak wychodził od pierwszej minuty w koszulce paryskiego zespołu - zaledwie 9 (7 w lidze francuskiej, dwa w Lidze Mistrzów). W sumie zanotował tylko 19 występów. Jakby tego było mało, to ostatni raz pojawił się na murawie jako piłkarz PSG w pamiętnym meczu z Barceloną w Lidze Mistrzów, kiedy to doszło do historycznego rewanżu. Paryżanie wypuścili pewny, tak się przynajmniej wydawało, awans do następnej fazy rozgrywek, ale ostatecznie przegrali aż 1:6 i odpadli. W 2017 roku Krychowiak został wypożyczony do West Bromich Albion, który wówczas rywalizował w angielskiej Premier League. Tam złapał rytm meczowy, rozegrał ponad 30 spotkań, zanotował 3 asysty, ale to jeszcze nie był ten sam Krychowiak, którego wszyscy pamiętali z Sevilli oraz Euro 2016.

Odrodzenie Krychowiaka w Moskwie Rok temu PSG wypożyczyło polskiego pomocnika do Lokomotiwu Moskwa. W swoim pierwszym sezonie w lidze rosyjskiej rozegrał 27 spotkań, w którym strzelił 2 bramki. Zdobył także Puchar Rosji. Na tyle spodobał się trenerom oraz zarządcom moskiewskiego klubu, że został wykupiony z paryskiej drużyny. I Krychowiak zaczął grać, jakby w końcu zerwał się z łańcucha albo pozbył się dużego ciężaru. W tym sezonie Krychowiak jest liderem zespołu z Moskwy. W lidze zdobył również jest najlepszych strzelcem swojej drużyny. A jakby tego było mało, to Polak znajduje się wysoko w tabeli strzelców ligi rosyjskiej. Jako pomocnik! Wygląda też na to, że Krychowiak wrócił, co też widać w ostatnich występach reprezentacji Polski, gdzie rządzi w środku pola i zdobywa gole. Oby formę podtrzymał do Euro 2020. Losowanie Euro 2020. Kto ostatnim rywalem Polaków? Analiza potencjalnych rywali

Sukcesy Grzegorza Krychowiaka: Liga Europy UEFA z Sevillą: 2014/2015, 2015/2016 Indywidualne Najlepszy piłkarz Sevilli w plebiscycie Estadio Deportivo: 2015

Jedenastka sezonu Primera División: 2014/2015

Jedenastka sezonu według France Football: 2015

Osiemnastka sezonu Ligi Europy: 2015/2016 Przeczytaj też:

